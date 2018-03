Parking Vrieselhof wordt grasland PROVINCIAAL DOMEIN OOK VERBONDEN MET FORT VAN OELEGEM KRISTOF DE CNODDER

06 maart 2018

02u41 0 Ranst De provincie Antwerpen heeft een nieuw beheersplan opgesteld voor provinciaal groendomein Vrieselhof in Oelegem. Het plan loopt over 24 jaar en voor de uitvoering is een budget uitgetrokken van twee miljoen euro. In het oog springende zaken voor de bezoekers zijn het verleggen van de parking en de aanleg van een vlonderpad naar het Oelegemse fort.

Het Vrieselhof is een tachtig hectare grote groene long, op de grens van de Ranstse deelgemeente Oelegem en Schilde. De provincie wil in de eerste plaats de ecologische waarde van het domein bestendigen en zelfs vergroten. Dat komt duidelijk tot uiting in het recent goedgekeurde beheersplan. Opvallend is dat zelfs de parking moet verhuizen omwille van ecologische redenen.





"Alle parkeergelegenheid zal in de toekomst worden voorzien aan taverne De Remise. De huidige parking wordt grasland", zegt Peter Verdyck, directeur van de provinciale groendomeinen. "Nu zijn er aan het Vrieselhof al enkele waardevolle graslanden, maar die gaan we dus vergroten."





Een greep uit de andere natuurmaatregelen: 'minderwaardig' dennenbos vervangen door loofbos en heide, extra poelen creëren voor amfibieën, zieke bomen in de kasteeldreven vervangen en de zolder van het bijhorende kasteel inrichten als volwaardig vleermuizenverblijf.





Wandelaars

Naast het ecologische aspect komt ook de (zachte) recreatie aan bod in het beheersplan. Het Vrieselhof is immers erg populair bij wandelaars en daar wil de provincie verder op blijven inzetten. "Zo komt er onder andere een bijkomende wandelbrug over de Schijnbeek", gaat Peter Verdyck verder. "Daarnaast is er ook een zogenaamd vlonderpad voorzien dat het Vrieselhof verbindt met het fort van Oelegem. Voor wandeltoeristen is dat een interessant gegeven."





Niet alle punten in het plan zullen tegelijk worden verwezenlijkt - het is dan ook een visie voor de komende 24 jaar - maar de nodige budgetten staan alleszins klaar. "De Vlaamse Landmaatschappij maakt ongeveer 1.650.000 euro vrij, de provincie nog eens zo'n 300 000 euro", besluit Peter Verdyck. "Daar mogen we de overheden erg dankbaar voor zijn. Want je kan wel mooie plannen maken, maar als er geen geld is om ze te realiseren ben je daar nog niks mee."





Volgens Peter Verdyck zullen de bezoekers van het Vrieselhof vanaf dit jaar de eerste veranderingen kunnen waarnemen. "We beseffen dat bezoekers zich misschien vragen zullen stellen als ze pakweg bomen gekapt zien worden, maar daar komt dan steeds iets anders waardevols in de plaats. En je kan nu eenmaal geen ei bakken zonder een omelet te breken. De keuzes die werden gemaakt zijn in elk geval weloverwogen", besluit directeur Verdyck. Meer details over de plannen kan u terugvinden op www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Vrieselhof.aspx