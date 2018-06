Out en Nief deelt gratis spullen uit 15 juni 2018

Tweedehandswinkel Out en Nief uit Broechem pakt komend weekend uit met een stunt. De uitbaters van de zaak delen namelijk honderden objecten gratis uit aan hun klanten. "We geven onder andere schilderijen, bierglazen, vazen, meubelen, lampen, wijnrekken, stoelen, klokken, nog ingepakte kleding, keukengerief, speelgoed en panelen van Kabouter Plop weg", zegt zaakvoerder Gerry Van Laer. "Wie ons zaterdag of zondag een bezoekje brengt, mag maximaal drie dingen kiezen om mee te nemen", vertelt Gerry. "We krijgen dagelijks goederen binnen, maar niet alles past even goed in ons concept", pikt medezaakvoerder Kenny Van Tuyn in. "Het zou zonde zijn om de spullen in kwestie weg te gooien, dus schenken we ze maar weg." Out en Nief verhuisde een half jaar geleden naar een ruimer pand aan de Antwerpsesteenweg 59. Twee jaar geleden deed de zaak ook al een stunt, toen ze elf tweedehandse doodskisten aan de man probeerden te brengen. (KDC)