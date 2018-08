Oud militiair domein even overspoeld door 'geitjes' 11 augustus 2018

02u31 0 Ranst Wie dit weekend nog niet weet wat doen en houdt van 'classic cars' kan terecht op het voormalige militaire domein aan de Broechemse Bistweg. Daar vindt namelijk een meeting voor 2PK's plaats. Er worden zes- à zevenhonderd 'geitjes' of 'lelijke eendjes' verwacht.

Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de Citroën 2PK organiseren 2CV club Huppel en de Heistse Bokkenrijders deze week een 2PK-bijeenkomst. Dat evenement begon woensdag al en kent tijdens het weekend zijn hoogtepunt.





"Er zijn nog altijd veel fans van dit mythische wagentje", opent medeorganisator Thierry Lagrange uit Boechout. "Op meetings in allerlei landen kom je vaak dezelfde gezichten tegen. Wij hebben nu zelf mensen uit veertien landen op bezoek. Tijdens de voorbije dagen mochten we al dik vijfhonderd 2PK-eigenaars begroeten en de verwachting is dat er daar zaterdag en zondag nog eens een stuk of tweehonderd bij komen. Op het oude militaire domein in Broechem is gelukkig plaats genoeg om alle auto's te stallen en om een camping te creëren voor wie blijft overnachten."





Tijdens het 2PK oldtimerevent zijn uiteraard ook geïnteresseerden welkom die zelf geen 'geitje' hebben. "Voor die mensen hebben we een aparte parking voorzien, kwestie van het unieke uitzicht op de 2PK-parking niet te verstoren", lacht Thierry Lagrange. Bezoekers kunnen onder andere een kijkje nemen in het 2PK-museum en er is ook heel wat randanimatie voorzien. De toegangsprijs bedraagt 5 euro. Meer info op www.70jaar2CV.be (KDC)