Oud klooster gaat dan toch tegen de grond ADA

13 april 2019

11u34 0 Ranst Ondanks de inspanningen van oud-burgemeester Lode Hofmans (open Vld) ziet het ernaar uit dat het oude kloostergebouw in de Venusstraat toch gesloopt wordt. De directie van de naastgelegen basisschool Sint-Lucia vond de renovatiekosten veel te hoog en ziet het kloostergebouw als een belemmering om verder te moderniseren.

Voormalig burgemeester Lode Hofmans heeft gestreden maar verloren. Hofmans trachtte de sloop van het kloostergebouw waar hij nog les volgde tegen te houden door naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te stappen. Op die manier wilde hij de sloopvergunning nietig laten verklaren. Maar dat is niet gelukt waardoor de afbraak van het gebouw uit 1856 gewoon door zal gaan.

En dat was ook de wens van de directie van basisschool Sint-Lucia. Zij zien het oude gebouw als een belemmering om de school verder te moderniseren. Het oude gebouw opknappen was volgens hen ook geen optie omdat die kosten opliepen tot in de miljoenen. En dat geld is er eenvoudig weg niet.