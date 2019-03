Oud-burgemeester Hofmans wil sloop klooster tegenhouden: “Meerderheid is niet eens kijkje komen nemen” Ewelina Verhulst

25 maart 2019

17u50 0 Ranst Onbegrijpelijk en doodjammer. Dat vindt gemeenteraadslid Lode Hofmans van de beslissing van de meerderheid om het oude en leegstaande kloostergebouw in de Venusstraat in Oelegem te slopen. De voormalige burgemeester is zelf naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gestapt om het aan te vechten. Voor directeur van basisschool Sint-Lucia Kevin Francken mag de afbraak zo snel mogelijk beginnen.

Als oud-burgemeester was Hofmans (Open Vld) altijd al tegen die afbraakwerken. Hij en het toenmalige schepencollege hebben die plannen dan ook kunnen verhinderen, maar nu met het nieuwe schepencollege is het dossier toch weer op de agenda gezet. “De twee meerderheidspartijen Groen en N-VA hebben ingestemd met die afbraak en dat verwondert mij", zegt Hofmans. “Ze hebben nog niet eens de moeite gedaan om een bezoek te brengen aan dat klooster. Ligt het aan te weinig interesse of geen tijd? Dat weet ik niet, maar het was beter geweest moesten ze eerst een uitvoerig onderzoek hebben gedaan alvorens te gaan stemmen.”

Het is historisch en sociaal-cultureel erfgoed en het is echt perfect te renoveren. Er zijn architecten genoeg die daar echt een parel van kunnen maken Oud-burgemeester Lode Hofmans

Directeur van basisschool Sint-Lucia Kevin Francken staat wél achter de afbraakwerken. Volgens hem heeft de school haar best gedaan om invullingen te zoeken voor het gebouw op haar terrein, maar op financieel vlak was dat niet haalbaar. “We hebben eens een berekening gemaakt van de renovatiewerken van dat kloostergebouw en dat ging al snel in miljoenen euro’s. Als school hebben we een beperkt budget en op termijn was dat echt niet haalbaar.”

Stukken naar beneden gevallen

Volgens Hofmans is het voor veel mensen een belangrijk en herkenbaar kloostergebouw in het dorpje Oelegem. Hij liep er school en roept bij hem nog veel herinneringen op. Hij zou het dan ook enorm betreuren, moesten die afbraakwerken toch doorgaan. “Het is een historisch en sociaal-cultureel erfgoed en het is echt perfect te renoveren. Er zijn architecten genoeg die daar echt een parel van kunnen maken.”

Directeur Francken spreekt dat tegen. Volgens hem is het gebouw helemaal niet geklasseerd of in een inventaris opgenomen. Voor Francken is er maar één optie. “Het gebouw op zich is voor ons niet meer te redden door de huidige staat. Het is een belemmering om onze school verder te moderniseren omdat het in de weg staat. Afbraak is voor ons echt de enige mogelijkheid.” Francken wil ook de veiligheid van de school en die van de kinderen garanderen. “Ik heb zelfs al alles moeten laten afzetten met hekken omdat er stukken van het kloostergebouw naar beneden vallen.”

Hofmans vindt het erg jammer dat er geen moeite gedaan wordt om toch nog iets van dat klooster te maken. “Ze willen liever investeren in de afbraakwerken dan in de renovaties.”