Orgel Klaproos voor het eerst in Broechem op jaarmarkt 24 augustus 2018

Broechem maakt zich stilaan op voor de 55ste editie van de jaarmarkt. Voor deze gelegenheid haalt het jaarmarktcomité enkele bekende Vlamingen naar Broechem. "In café De Lindenboom kan je vrijdag 7 september naar een 'faute fuif' gaan, op zaterdag starten we om 13 uur met de derde kinderrommelmarkt", zegt Tom De Noël van het comite. "Salim Seghers, bekend van de hit 'Verlaat me nooit', zal zorgen dat heel wat senioren kunnen meezingen met de hits van vroeger. En ook Bart Kaëll komt langs", zegt een fiere Tom. Na de kinderrommelmarkt om 15.30 uur mogen de dames van Kids on The dancefloor de beste kinderhits live zingen. Sam Gooris sluit de middag op het plein achter de Fakkel af. Zondagnamiddag organiseren de boeren van Broechem de jaarlijkse Knoeselkoers met retrofietsen en als afsluiter is er nog een spetterende openluchtfuif. (ADA)