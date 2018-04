Opendeurdag Fort 28 april 2018

In het Fort van Oelegem staat morgen zondag een opendeurdag op het programma. Ervaren gidsen leiden bezoekers rond en vertellen over de geschiedenis van het fort, maar ook over de vleermuizen die er leven. Er zijn rondleidingen voorzien om 11 uur, 14 uur en 15.30 uur. Een bezoekje duurt ongeveer anderhalf uur. Tussendoor zijn er ook vrije bezoeken mogelijk. De toegangsprijs bedraagt vijf euro. Geïnteresseerden wordt aangeraden om stevig schoeisel aan te trekken en een zaklamp mee te brengen. Meer info op www.fortoelegem.be





(KDC)