Op-en afrit E313 richting Hasselt opnieuw open ADA

26 januari 2019

10u30 0 Ranst De oprit Massenhoven richting Hasselt en de afrit komende van Antwerpen zijn na 2,5 maanden opnieuw open op de E313. Daarmee is fase twee van de werken afgerond en startte de aannemer aan de derde fase: een fietstunnel, bredere middenberm en een nieuw kruispunt.

Sinds november 2018 vernieuwde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de Liersebaan (N14) in Zandhoven over het Albertkanaal. De tweede fase van de werken is intussen afgerond waardoor de oprit Massenhoven (nr. 19) richting Hasselt en de afrit komende van Antwerpen opnieuw open zijn.

Daarmee is de tweede fase van de heraanleg van de Liersebaan afgerond. Ondertussen is de aannemer reeds begonnen aan de derde fase, tussen de brug over de E313 en de brug over het Albertkanaal. In deze zone worden nieuwe rijstroken aangelegd voor het verkeer richting Zandhoven, wordt middenberm verbreed en komt er een nieuw kruispunt voor de aansluiting met de carpoolparking en wordt het eerste deel van de fietstunnel onder de Liersebaan gebouwd. De derde fase wordt naar verwachting in de eerste helft van april afgerond. Ook tijdens deze fase kan het verkeer op de Liersebaan steeds in beide richtingen over versmalde rijstroken langs de werfzone passeren. Fietsers blijven de omleiding via de brug van Viersel volgen.