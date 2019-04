Ongeval op E313 in Ranst: drie rijstroken versperd richting Antwerpen Sander Bral

04 april 2019

09u43 0 Ranst Op de E313 richting Antwerpen ter hoogte van de snelwegparking in Ranst zijn er drie rijstroken versperd door een ongeval. Alle verkeer naar de stad moet via de busstrook. Vanaf Massenhoven (Zandhoven) is het al anderhalf uur aanschuiven. Ook op de E34 staat er intussen al een file vanaf Oelegem (Ranst).

Bij het ongeval op de grens met Ranst en Wommelgem is een vrachtwagen met oplegger betrokken die auto’s vervoert. Niemand raakte gewond maar het gevaarte staat wel dwars over de E313 en verspert alle drie de rijvakken. Het Vlaams Verkeerscentrum schat dat de afhandeling een half uurtje zal duren maar de verkeershinder is intussen al enorm. Vanaf Massenhoven op de E313 en Oelegem op de E34 is het aanschuiven.

Het Verkeerscentrum raadt aan langere verplaatsingen van Hasselt richting Gent, via Brussel te doen.