Oefening met schoten 01 februari 2018

Op Campus Vesta, het opleidingscentrum voor de hulpdiensten in Emblem, is er deze voormiddag een oefening waarbij schoten hoorbaar kunnen zijn. Ook morgenvoormiddag kan dat zich even herhalen. Verder zal er in de lucht een drone actief zijn. Omwonenden hoeven zich dus geen zorgen te maken als ze verdachte geluiden horen. (KDC)