OCMW-voorzitter geen kandidaat 22 augustus 2018

02u46 0

De CD&V van Ranst is rond met de lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Dat huidig schepen Tine Muyshondt de kar zal trekken, was al bekend. Op plaats twee komt collega-schepen Fernand Bossaerts. Ook raadsleden Christel Meeus en Monique Beirinckx zijn opnieuw kandidaat. OCMW-voorzitter Nicole Damen haakt anderzijds wel af. Zij gaf het partijbestuur te kennen dat het tijd is voor iets anders. Nieuwkomer Stéphanie De Ceuster - een apothekeres uit deeldorp Oelegem - krijgt plaats drie. Lokaal CD&V-voorzitter Dirk Verbruggen zal de lijst duwen. De partij heeft erop toegezien dat de verschillende deelgemeentes voldoende aan bod komen. (KDC)