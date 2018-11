Nieuwe brug Vaartstraat terug naar af Gekozen ontwerp blijkt technisch niet mogelijk Kristof De Cnodder

22 november 2018

Er is slecht nieuws omtrent de nieuw te bouwen brug over de E313/E34 in de Oelegemse Vaarstraat. Normaal zou de bouw weldra van start gaan, maar het hele project is terug naar af. Het uitgekozen ontwerp voor de constructie bleek op de locatie in kwestie technisch niet haalbaar.

Enkele jaren geleden reed er een vrachtwagen beneden tegen de bestaande brug en daardoor liep die schade op. Sindsdien is er op de brug – die Ranst met deeldorp Oelegem verbindt - enkel beurtelings verkeer toegelaten. Na een lange procedure zou de start van een vervangende brug één van de volgende weken beginnen, maar dat feestje gaat niet door. De Vlaamse Administratie Wegen en Verkeer (AWV) – die het project coördineert – liet de gemeente Ranst weten dat de plannen voorlopig weer worden opgeborgen.

“Blijkbaar was het gekozen ontwerp op de plaats in kwestie technisch niet realiseerbaar”, zucht Ransts schepen van Openbare Werken Fernand Bossaerts (CD&V). “Ik vind dit een heel bizarre wending, want er is toch veel studiewerk van gespecialiseerde bureaus aan vooraf gegaan. Kon men dat dan niet eerder concluderen? Voor de inwoners van Ranst is dit alleszins ontnuchterend en teleurstellend nieuws. Ik denk dat heel wat mensen uitkeken naar een nieuwe brug, want de situatie met het beurtelingse verkeer is niet ideaal. Hoe dan ook kunnen wij hier enkel akte van nemen.”

AWV zal zijn huiswerk dus opnieuw moeten doen en dat zou zelfs een jaar of drie in beslag kunnen nemen. In tussentijd blijft het behelpen voor het verkeer tussen Ranst en Oelegem.