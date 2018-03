Nieuwe bistro en restaurant in zelfde pand 29 maart 2018

02u37 0 Ranst In Broechem gaan morgen vrijdag bistro Het Dorp en restaurant De Smaak open. Beide zaken zullen worden gerund door de zelfde uitbaters en ze worden allebei ondergebracht in een voormalige dokterswoning in de Pertendonckstraat.

In november vorig jaar openden eigenaars Roel Vermeesch, Manu Bracke en Ludovic Mertens bakkerij Het Dorp. In een andere vleugel van het zelfde pand komen nu bistro Het Dorp (beneden) en restaurant De Smaak (boven) te zitten. De dagelijkse leiding van de drie etablissementen laten de drie eigenaars over aan Kris Nijs en zijn vrouw Francine. Die baatten tot voor kort op het Broechemse gemeenteplein restaurant De Smaak uit, maar die zaak verhuist dus.





"In ons oude pand hadden we slechts veertig plaatsen en moesten we regelmatig klanten weigeren. Dat is voor niemand aangenaam en dus waren we blij dat we de kans kregen om naar een ruimere locatie uit te wijken", zegt Kris Nijs. "Nu kunnen we binnen in totaal 96 mensen zetten en bij mooi weer buiten ook nog eens 140. Uiteraard gaan we extra personeel aanwerven."





Oorspronkelijk was het de bedoeling om in de statige dokterswoning ook nog een Bed & Breakfast onder te brengen, maar die plannen zitten even in de koelkast. "Voorlopig houden we die ruimte vrij voor feesten", besluit mede-eigenaar Roel Vermeesch. (KDC)