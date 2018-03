Nieuw asfalt voor Schawijkstraat 29 maart 2018

02u36 0

Het gemeentebestuur van Ranst wil nog voor de zomer wegenwerken uitvoeren in een deel van de Schawijkstraat. "Tussen de Vinkenstraat en de Wijnegembaan ligt het wegdek er slecht bij", legt schepen van Openbare Werken Fernand Bossaerts (CD&V) uit. "Zeker in de voorbije wintermaanden heeft de weg veel geleden. Daarom willen we nu op korte termijn ingrijpen. Over een paar honderd meter zal het asfalt worden afgeschraapt en vervangen. Omdat nieuw asfalt niet veel tijd nodig heeft om uit te harden, zal de hinder voor het verkeer eerder beperkt blijven." (KDC)