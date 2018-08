N-VA heeft ploeg klaar voor 14 oktober 16 augustus 2018

N-VA Ranst heeft haar volledige lijst bekend gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Huidig fractieleider Johan De Ryck is lijsttrekker. Ook de andere acht huidige gemeenteraadsleden zijn nu opnieuw kandidaat. Op de lijst staan acht mensen uit Ranst, zeven uit Oelegem, zes uit Broechem en vier uit Emblem. Belangrijkste programmathema's zijn verkeersveiligheid en mobiliteit, het vrijwaren van Ransts groene karakter en een rechtvaardig handhavingsbeleid. Bij de verkiezingen in 2012 was N-VA in Ranst trouwens al de grootste partij, maar toen werd men door Open Vld en CD&V toch uit de meerderheid gehouden. (KDC)