Mountainbike 03 april 2018

02u40 0

- Emblemse mountainbiker Bart De Vocht eindigde als tweede in de eindstand van de Driedaagse van de Volcat in Spanje. De biker van Goeman-Scott werd er twee seizoen geleden ook al eens tweede in de eindranking en ambieerde er aanvankelijk top vijf. Hij werd in de ritten eens zevende, tweede en vierde. Op de openingsdag had hij geen goed gevoel, maar hij werd rit na rit beter. Op de slotdag reden enkele renners tegen hem waardoor hij de zege kon vergeten, zeker toen drie concurrenten op een stuk singletrack mochten wegrijden. Achteraf was De Vocht toch tevreden met de verzamelde UCI-punten. (SVDL)