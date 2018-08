Motorrijder kritiek na botsing met auto 07 augustus 2018

02u51 0

In industrieterrein Ter Straten in Oelegem is gisterenochtend een zwaar ongeval gebeurd met een motorrijder. De 27-jarige motard knalde rond 6 uur tegen hoge snelheid achteraan op een Dacia Duster op de Ter Stratenweg. Hij werd in kritieke toestand met een MUG naar het Universitair Ziekenhuis overgebracht. Terwijl hulp- en takeldiensten hun werk deden, moest de rijbaan lange tijd afgezet worden. De brandweer moest het wegdek reinigen. (BSB)