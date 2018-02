Moordenaar slaat toe in golfclubs LUDO GELUYKENS BRENGT NEGENDE MISDAADROMAN UIT IN 10 JAAR KRISTOF DE CNODDER

20 februari 2018

02u56 0 Ranst Auteur Ludo Geluykens uit Ranst heeft zijn negende misdaadroman uit met commissaris Bruno Somers en hoofdinspecteur Paul De Winter in de hoofdrol. Traditiegetrouw speelt het verhaal zich af in de buurt. Deze keer maken de golfclubs in Ranst, Broechem en Edegem deel uit van het decor. "Geen toeval, want ik ben zelf een fervent golfer", lacht Geluykens.

Een jaar of tien geleden lanceerde Ludo Geluykens zijn eerste boek in de reeks Somers en De Winter. Intussen bouwde de Ranstse schrijver een vast publiek op. Van elk nieuw verhaal worden er in eerste instantie duizend boeken gedrukt en die vliegen dan vlotjes de deur uit. De verwachting is dat dit met Geluykens' jongste pennenvrucht De Golfmoorden niet anders zal zijn.





Zelf uitgetest

"Zoals zo vaak haalde ik een deel van mijn inspiratie in mijn onmiddellijke omgeving", vertelt Ludo Geluykens. "Zo ben ik een jaar of drie geleden beginnen golfen, inmiddels heb ik een 'handicap' van 29,5. Ik ben aangesloten bij golfclub Cleydael, vlak in mijn buurt, maar ik ga ook regelmatig op andere plaatsen spelen. Zo ontstond het idee om Somers en De Winter een zaak te geven in het golfmilieu."





De Golfmoorden begint met de vondst van een lijk in een bosje van de Broechemse golfclub Bossenstein. "Een golfer die zijn balletje wat uit de richting klopt, ontdekt een levenloos lichaam en dan schieten Somers en De Winter in actie", licht Geluykens een tipje van de sluier. "Ik heb zelf op de bewuste hole in Bossenstein geprobeerd of het realistisch was om de bal daar in de bosjes te slaan. Als ik iets schrijf, wil ik altijd geloofwaardig overkomen, vandaar."





Bepaalde personages zijn ook gebaseerd op mensen die Geluykens tijdens het golfen leerde kennen. "Sommige mensen zullen zichzelf waarschijnlijk voor een stuk herkennen", grijnst de auteur. "Ik moet trouwens benadrukken dat er in de golfwereld veel toffe mensen rondlopen. Het elitaire imago is achterhaald. Golf is tegenwoordig een meer laagdrempelige sport. En als ik om te trainen eens alleen naar de court trek, kom ik altijd terug met nieuwe ideeën om te verwerken in mijn boeken."





Witse

Bij golfclub Cleydael en zusterclub Drie Eycken in Edegem vindt men het best geestig dat men wordt vermeld in De Golfmoorden. "Ludo heeft me over zijn boek verteld en ik ga het zeker lezen", beweert gedelegeerd bestuurder Luc Feremans. "Hoe meer de golfsport in de kijker komt te staan, hoe liever we het hebben. Dat er dan in het verhaal links en rechts een moord gebeurt, nemen we er bij (lacht). Bij Cleydael is het niet de eerste keer dat er een fictieve misdaad gebeurt. Een paar jaar geleden waren er ook al eens opnames van de bekende tv-reeks Witse. Gelukkig gaat het er in het echt vreedzamer aan toe."





De Golfmoorden is te koop voor 19,90 euro. Online bestellen kan via www.ludogeluykens.be