Moeder (71) en zoon (46) komen om in auto-ongeval 20 juni 2018

02u50 0 Ranst Een moeder (71) en zoon (46) uit Oud-Turnhout zijn gisteren tijdens de ochtendspits om het leven gekomen op de E34 ter hoogte van Oelegem bij Ranst. Ze werden in de richting van Antwerpen aangereden door een bestelwagen en werden onder een vrachtwagen met betonijzers geduwd, die voor hen in de file stond aan te schuiven.

De zoon en moeder, die gisterenochtend in de staart van een file aan het aanschuiven waren op de E34, hadden geen schijn van kans. "Rond 9.45 uur reed een bestelwagen langs achteren in op de personenwagen van het duo", zegt Guy Theyskens van de federale politie. "Door de klap werd hun wagen op een vrachtwagen gekatapulteerd, een truck die betonijzers vervoerde. Ze overleefden de klap niet. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en moesten de volledige snelweg urenlang versperren. Het parket kwam met een verkeersdeskundige langs om het ongeval in kaart te brengen." Volgens getuigen was de chauffeur van de bestelwagen afgeleid op het moment net voordat hij in de staart van de file knalde. Hij werd ook naar het ziekenhuis vervoerd, maar geraakte als bij wonder slechts lichtgewond.





Trucker ongedeerd

De vrachtwagenchauffeur die met de lading betonijzers onderweg was, bleef ongedeerd, maar was erg onder de indruk van wat er gebeurd was. 's Namiddags rond 14 uur werd de rijbaan uiteindelijk weer vrijgegeven voor het verkeer, maar het fileleed op de E34 bleef nog aanslepen tot laat in de namiddag. (BSB/JVN)