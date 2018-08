Met fiets naar Compostella voor gehandicapte tweeling 28 augustus 2018

Andrea Andries, Armand Clout, Patrick De Bremaeker en Gie Lauryssens , ondernemen een fietstocht vanuit Ranst naar Santiago de Compostella, zo'n 2.400 kilometer. De vier gingen geregeld sporten met Kim Gilles, de mama van de gehandicapte tweeling Roan en Tess. "We willen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Roan en Tess", zeggen de sportievelingen.





Roan en Tess (10) zijn geboren met een zeldzame hersenafwijking, waardoor ze hun hele leven erg veel zorg nodig zullen hebben. De tweeling kan bijna niet praten en nauwelijks iets begrijpen. Ze verblijven permanent in het Dienst- en Verzorgingscentrum Zevenbergen in Ranst. Het verblijf en de zorg kosten ongeveer 2.000 euro per maand. Het gezin heeft het moeilijk om de eindjes aaneen te knopen. Niels Van den Houdt, Kims echtgenoot en papa van Roan en Tess, is immers de enige broodwinner.





"We starten onze pelgrimstocht op 1 september om 9 uur in DVZ 'Zevenbergen' en trekken er de hele maand voor uit. Onze avonturen zijn te volgen via Facebookpagina 'Ride 4 Roan & Tess'", klinkt het bij de deelnemers. Je kan je steentje bijdragen door een bedrag te storten of over te schrijven op BE85 7310 2518 4306, de bankrekening van mama Kim Gilles.





De actie loopt tot en met 30 september 2018. (CML)