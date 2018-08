Met de (koppige) ezel naar Compostella GUST (69) EN ALBERT (59) WANDELDEN 2.800 KILOMETER KRISTOF DE CNODDER

01 augustus 2018

02u45 0 Ranst Na een voettocht van 2.800 kilometer zijn Gust Van Rooy uit Oelegem en Albert de Ghellinck uit Noorderwijk gisteren aangekomen in het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostella. Het duo, dat al stappend geld inzamelde voor kankeronderzoek, had veel bekijks met hun twee ezels. "Iedereen wou met ons op de foto".

Op paasmaandag 2 april vertrokken vrienden Gust Van Rooy (69) en Albert de Ghellinck (59) aan de kathedraal in Antwerpen op bedevaart naar Compostella. Gisteren bereikten de twee, samen met de twee ezels die hen vergezelden, hun doel.





"We zijn trots op onszelf", laten Gust en Albert vanuit Spanje weten. "Zo'n lange voettocht is sowieso al niet evident en met twee ezels erbij wordt het nog wat lastiger (lacht). Een ezel heeft de reputatie van een koppig dier te zijn en dat is niet zomaar. Onderweg was het parcours erg heuvelachtig en telkens het bergop ging, begonnen onze ezels tegen te stribbelen. Dan moesten we er nogal aan sleuren. Bovendien wou ezel Boris altijd iets voor collega Noortje lopen. Naast mekaar stappen wou hij niet, met als gevolg dat wij zelf ook de hele tijd achter mekaar hebben gewandeld. Eén keer kwam Boris ook eens tot aan zijn buik vast te zitten in het slijk. Toen waren de omstandigheden zo extreem dat we twijfelden of we Compostella wel zouden halen."





Sinterklaas

Maar Gust, Albert en hun dieren overwonnen alle hindernissen. De vele aanmoedigingen onderweg hielpen daarbij. "Zowat iedereen die we tegenkwamen wou met ons op de foto. Het is te zeggen: met onze ezels", vertelt Gust, die onderweg zijn baard liet staan en er nu naar eigen zeggen uitziet als Sinterklaas. "Ik denk dat we in half Europa boven het bed hangen. Grappig was dat een vrouw me onderweg herkende. Vier jaar geleden had ik samen met Boris al eens naar Compostella gestapt en toen had ze blijkbaar ook al een foto van ons genomen."





Bij aankomst aan de kathedraal van Compostella stond er een bescheiden ontvangstcomité om Gust en Albert welkom te heten. Ook een oncologe van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen was present. Gust en Albert haalden immers sponsorgeld op voor het kankeronderzoek van het UZA. Gust verloor acht jaar geleden zijn vrouw aan kanker, terwijl Albert de ziekte in 2005 overwon. "De exacte opbrengst is nog niet bekend. Tegen dat we thuis zijn hopen we dat we ons eindresultaat zullen weten", klinkt het.





Het zal sowieso nog wel een paar dagen duren vooraleer Gust en Albert voet kunnen zetten op Belgische bodem. "De mensen die onze ezels transporteren, kunnen nog niet meteen naar Compostella afreizen. Bijgevolg moeten we even wachten, maar da's geen probleem. Intussen nemen we hier wat rust en genieten we na. Dat hebben we wel verdiend."