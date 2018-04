Meer kansen voor KMO Kromstraat 24 april 2018

De gemeente Ranst werkt aan een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat de verdere ontwikkeling van de KMO-zone aan de Kromstraat mogelijk moet maken. "Er liggen daar nog braakliggende gronden in KMO-gebied, maar vooraleer die kunnen worden benut, moeten er eerst enkele maatregelen worden genomen", legt burgemeester Lode Hofmans (Open Vld) uit. "Zo moet er bijvoorbeeld een beek worden verlegd en dient de waterhuishouding te worden herbekeken. Dat soort zaken proberen we nu via een RUP te regelen."





Hofmans benadrukt dat het niet de bedoeling is om de als KMO-gebied ingekleurde zone te vergroten. Het gaat er enkel om dat de bestaande zone in de toekomst optimaler gebruikt kan worden. Voor de bedrijven die er nu al zijn gevestigd verandert het RUP niets. (KDC)