Man (27) komt om bij zware klap tussen lijnbus en auto 02 februari 2018

Een zware crash tussen een personenwagen en een bus van vervoersmaatschappij De Lijn eiste gisterenavond in Ranst een enorm zware tol. De 27-jarige bestuurder van de wagen crashte in een bocht van de Kromstraat frontaal op de bus en was op slag dood. Brokstukken van zowel de vernielde auto als de voorzijde van de bus lagen na de crash tot wel tientallen meters uit elkaar verspreid.





Op de lijnbus bleef iedereen ongedeerd. "Het was een complete ravage", klinkt het bij één van de klanten van brasserie 't Hof van Ranst, waar het accident zich voordeed. "De brokstukken lagen overal verspreid en het zag er echt niet goed uit, zeker als je zag hoeveel hulpdiensten er arriveerden. Je hoopte natuurlijk dat het anders was maar je wist gewoon dat de bestuurder die klap onmogelijk kon overleven. Wat een drama."





De weg was heel de avond afgesloten zodat hulp- en takeldiensten hun werk konden doen. Er kwam een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. (BSB)