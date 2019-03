Ludo Geluykens stelt tiende boek ‘De Riviermoorden’ voor Ewelina Verhulst

05 maart 2019

17u10 0 Ranst Schrijver Ludo Geluykens stelt woensdagavond zijn nieuwste politiethriller ‘De Riviermoorden’ van de jarenlange reeks ‘Somers en De Winter’ voor in de bibliotheek van Ranst. Ondertussen is het al het tiende boek dat hij uitbrengt.

Commissaris Bruno Somers en zijn vrouw Sonja beslissen om een riviercruise te doen op de Seine omdat ze een zeecruise te gevaarlijk vonden. Amper één dag na de cruise werd één van de medereizigers, Nadja Van De Vijver, een secretaresse bij projectontwikkelaars LGD&B uit Lier, vermoord in de buurt van de Eiffeltoren in Parijs. Tijdens het onderzoek stoten commissaris Bruno Somers en hoofdinspecteur Paul De Winter nog op een tweede moord. Deze gebeurde tijdens een riviercruise op de Rijn in Duitsland. Somers en De Winter moeten in de omgeving van de riviercruises op zoek naar de moordenaar(s). Al snel blijkt dat het op en naast de cruiseschepen ook niet allemaal glitter en glamour is.

Politiethriller ‘De Riviermoorden’ is te verkrijgen in de boekhandel en op de website van bol.com, maar ook als eBook.