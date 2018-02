Luc Redig trekt lijst Groen 06 februari 2018

De afdeling van Groen in Ranst gaat met Luc Redig als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De aanstelling van Redig is geen verrassing, want hij is momenteel al de groene fractieleider in de gemeenteraad. Ook het andere gemeenteraadslid Kurt De Belder zal een prominente plaats krijgen op de lijst. Groen stelt overigens voor om een 'klimaatschepen' en een 'zorgschepen' deel te laten uitmaken van het toekomstige schepencollege. Momenteel zitten de groenen in Ranst in de oppositie. (KDC)