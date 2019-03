Leerkrachten in pyjama voor de klas want “wij worden zo moe van tekort aan middelen” Ewelina Verhulst

20 maart 2019

17u11 0

Honderden leerkrachten staken vandaag, maar niet in de basisschool De Knipoog in Ranst. Het is niet dat het schoolteam de actie niet steunt, maar willen het vooral onder de aandacht brengen op een positieve manier. Zo staat het team in pyjama les te geven, net zoals vorige vrijdag voor Bednet. De leerkrachten willen op deze manier duidelijk maken dat zij er moe van worden, omdat er een tekort aan middelen is. De leerkrachten pasten dus het tempo van de dag aan om te kunnen uitrusten.