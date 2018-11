Kunstkring Gouden Handen stelt tentoon Kristof De Cnodder

12 november 2018

Kunstkring Gouden Handen uit Ranst organiseert komend weekend zijn jaarlijkse tentoonstelling. Plaats van afspraak is het Gildenhuis, in de Broechemse Pertendonckstraat.

De tentoonstelling van ‘Hobby tot Kunst’ is stilaan een klassieker in Ranst. Elk jaar in november komen de leden van Gouden Handen met hun creaties naar buiten. Die creaties zijn heel uiteenlopend: van schilderijen over aquarellen, wenskaarten en kunstige foto’s tot beeldhouwwerken. “Iedereen is van harte welkom op onze gratis expo”, zegt voorzitter Ludo Geluykens, die tevens bekend is als auteur.

De tentoonstelling is op zaterdag en zondag tussen 11 en 18 uur te bezoeken. Meer info op www.goudenhandenranst.be