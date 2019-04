Kruispunt aan Mollentstraat deels afgesloten Ewelina Verhulst

De Mollentstraat wordt deels afgesloten voor gemotoriseerde voertuigen. Dat werd vorige maand al beslist door het schepencollege, maar gaat nu pas in werking. Vanaf maandag 8 april kunnen alleen fietsers en voetgangers hun weg verder zetten zonder enige omleiding.

Het kruispunt aan de Nijlensesteenweg met de Oostmalsesteenweg op N14 en de Mollentstraat zal vanaf maandag 8 april worden afgesloten voor het verkeer. Volgens het schepencollege is het daar een gevaarlijke verkeerssituatie. Het is een tijdelijke maatregel, in afwachting van de definitieve knip die door het Agentschap Wegen en Verkeer zal gerealiseerd worden bij de herinrichting van het kruispunt. Fietsers en voetgangers kunnen er wel passeren.