Koppel blaast bakkerij nieuw leven in

Bakkerij en tearoom Marc Jacobs in de Oelegemse Oudstrijdersstraat heeft een half jaar na het faillissement een overnemer gevonden. Jens Van Bouwel (26) en Juanita Van Craeynest (25) uit Sint-Lenaarts hopen tegen begin maart te heropenen in een vernieuwde winkel.





Bakkerij Marc Jacobs stond al even leeg, maar daar komt nu dus verandering in. Jens Van Bouwel en Juanita Van Craeynest zetten er hun schouders onder en gaan verder onder de naam 'Jens Patisserie'. Ondanks hun jonge leeftijd hebben Jens en Juanita al ervaring in de sector. "Ik ben patissier van opleiding en Juanita en ik hebben allebei al in verschillende bakkerszaken gewerkt", legt Jens uit. "We droomden van een eigen zaak en botsten onlangs op dit pand. Eigenlijk waren we op slag verliefd. Met wat aanpassingen en kleine verbouwingen zijn we ervan overtuigd dat we hier iets van kunnen maken." Bij Jens Patisserie zullen de klanten producten kunnen afhalen en er is ook een verbruikszaal.





"Patisserie is natuurlijk ons stokpaardje, maar je gaat bij ons ook kunnen ontbijten en ijs en wafels eten", zegt Juanita nog. Patisserie Jens zal alle dagen open zijn, behalve op woensdag en donderdag. (KDC)