Knaagdierenopvang sluit na jaar de deuren

Ranst Het knaagdierenopvangcentrum Wanyama Wangu in Broechem houdt na een jaartje op te bestaan. Het werk groeide uitbaatster Axelle Grantcharoff stilaan boven het hoofd. De zowat 25 knaagdieren die nu nog bij Axelle wonen, mogen wel blijven.

Begin 2017 stampte dierenliefhebster Axelle Grantcharoff bij haar thuis een asiel voor knaagdieren uit de grond. Van heinde en verre (zelfs vanuit Nederland) kwamen de voorbije maanden mensen hun niet langer gewenste konijnen, ratten en cavia's aanbrengen. Voortaan zal dat niet meer kunnen.





"Ik sluit het opvangcentrum met pijn in het hart, maar het werd wat veel", vertelt Axelle, die als kind een passie voor konijnen ontwikkelde. "Financieel werd het alsmaar moeilijker om de zaken te beredderen, want ik kreeg nergens subsidies vast. En het bijhorende werk was ook niet te onderschatten. Zeker de administratie die bij zo'n officiële dierenopvang hoort, was ik beu aan het worden."





Van de veertig knaagdieren die Axelle op piekmomenten had, is ze teruggeschakeld naar een 'haalbare' vijfentwintig. "Die ga ik zelf houden, als hobby. Da's nog veel werk, maar het is te doen. En nu ben ik verlost van die vervelende administratie en die dure tussentijdse controles die je als asiel moet laten uitvoeren. Via een blog ga ik advies blijven geven aan houders van knaagdieren. Zo hoop ik een steentje te blijven bijdragen aan het welzijn van onze kleine vrienden." (KDC)