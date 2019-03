Klimaatdag op Annuncia-Instituut: leerlingen gaan in dialoog met milieuschepen Ben Conaerts

15 maart 2019

15u50 0 Ranst Het Annuncia-Instituut heeft vrijdag een Klimaatdag georganiseerd. De lessen van de lagere school stonden niet alleen in het teken van het klimaat, plaatselijk schepen van Milieu Luc Redig (Groen) kwam ook deelnemen aan een panelgesprek.

Per klas werden een aantal vragen voorbereid die twee klasafgevaardigden aan de schepen konden stellen. Het ging daarbij onder meer over de inspanningen die de gemeente en de leerlingen zelf kunnen leveren voor het klimaat. Nu wordt er een verslag opgemaakt van het gesprek dat nadien in de klassen nog eens behandeld zal worden.

“Als basisschool vinden we het onze plicht om onze kinderen milieubewust te maken”, zegt directrice Nancy Pauwels. “We zijn een MOS-school, dus we doen sowieso al veel doorheen het jaar voor het milieu. Zo moedigen we onze leerlingen aan om met de fiets of te voet naar school te komen en nemen we ieder jaar deel aan Dikketruiendag. Omdat het niet haalbaar is om met onze leerlingen te gaan betogen in Brussel, proberen we met deze Klimaatdag onze scholieren bewuster te maken en hun steentje bij te dragen. Hopelijk haalt onze leerlingenraad hier inspiratie uit om met nieuwe initiatieven rond milieu en klimaat te komen.”