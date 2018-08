Kleuters maken kennis met nieuwe klas en juf 01 september 2018

Gemeentelijke basisschool De Driehoek uit Oelegem (Ranst) gaat maandag van start met een pas opgerichte kleuterafdeling. De vijftien reeds ingeschreven kleuters mochten gisteren een kijkje komen nemen in hun nieuwe klasje, waar ze meteen met open armen werden ontvangen door juf Karen.





Eind 2017 besloot het Ranstse gemeentebestuur om vanaf september ook kleuteronderwijs te gaan aanbieden in Oelegem. Voordien was er in De Driehoek enkel gemeentelijk lager onderwijs. "In Oelegem zijn verschillende nieuwe wijken met jonge gezinnen en zo steeg de vraag naar een kleuterafdeling", legde onderwijsschepen Tine Muyshondt (CD&V) destijds uit. Maandag is het dan echt zo ver. Gisteren waren de kleutertjes al welkom om voor een kennismaking met hun klaslokaal en juffrouw Karen Van Der Schraelen, die de voorbije jaren in de gemeenteschool van Zandhoven actief was.





"In Oelegem wacht me een mooie uitdaging", klinkt juf Karen enthousiast. "De opstart van zoiets nieuws is natuurlijk best spannend. In de zomer werden twee bestaande lokalen heringericht voor de kleuters. Voorlopig gaan we wel maar één lokaal nodig hebben. We beginnen met tien kindjes en na Nieuwjaar komen er nog eens vijf bij. De leeftijden van de kinderen varieert van 2,5 tot 4 jaar. Als er volgend schooljaar kleuters bij komen, zal er normaal worden opgesplitst en komt er ook een extra leerkracht. Maar zo ver zijn we nog niet. Nu krijg ik de kans om me met een klein groepje in te werken en dat is best gezellig en comfortabel." (KDC)