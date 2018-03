Kinderen palmen nieuwe speelbergen in 23 maart 2018

In het gemeentelijke domein De Moervelden in Broechem (Ranst) werden gisteren twee 'speelbergen' officieel in gebruik genomen door een groepje kinderen van de speelpleinwerking. De gemeente liet de bergen - zo'n vier meter hoog - onlangs aanleggen. "We willen onze jongeren de kans geven om er te gaan ravotten", zegt Stefan Oorts van de Ranstse jeugddienst.





Klimmen

"Dat kan met de jeugdbeweging of met andere vriendjes. Kinderen houden er nu eenmaal van om te klimmen. Bij sneeuwval kan je er dan weer perfect met de slee naar beneden glijden. We kregen dan ook al veel positieve reacties." In De Moervelden waren er al voorzieningen om te volleyballen, met de BMX te rijden en paard te rijden. De speelbergen vormen een extra troef voor het domein, dat gelegen is langs de Bistweg. (KDC)