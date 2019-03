Kinderen amuseren zich tijdens ‘foute carnaval’ Kleuters en leerlingen maken het centrum onveilig Ewelina Verhulst

01 maart 2019

16u27 0 Ranst Vandaag was het zover: carnaval op school. Basisscholen Sint-Lucia en De Driehoek uit Oelegem (Ranst) sloegen de handen in elkaar om er samen een feestelijk carnavalstoet van te maken. Kleuters en leerlingen verkleedden zich in de zotste en grappigste figuren, want dat was het thema van dit jaar: ‘foute carnaval’.

Het is in de Oelegemse basisscholen een jaarlijkse traditie om op carnaval pannenkoeken à volonté te eten. Na een hele voormiddag spelactiviteiten en hun buikje rond gegeten te hebben, maakte de kleuters en lagere schoolkinderen duidelijk dat Oelegem leeft. De twee basisscholen Sint-Lucia en De Driehoek organiseerden een carnavalstoet voor alle leerlingen. Met heel wat lawaai en confetti wandelden ze in de vroege namiddag door de straten in het centrum van Oelegem.

Voor basisschool De Driehoek was het zelfs de allereerste keer dat er kleuters meegingen. In september 2018 openden ze pas een kleuterschool.

Na de carnavalstoet was er nog voor alle kleuters en leerlingen een kinderfuif in de parochiezaal van Oelegem.