Kilometerpaal uit 1843 blinkt weer 23 april 2018

04u35 0

De omgeving van de Sint-Gummaruskerk in Emblem heeft er opnieuw een aantal historische trekpleisters bij. Onder impuls van Emblem Leeft, een werkgroep die het lokale erfgoed in de kijker wil zetten, werden zowel tien eeuwenoude grafstenen als een historische kilometerpaal in oude glorie hersteld. "De kilometerpaal dateert uit 1843 en stond oorspronkelijk op de baan tussen Lier en Oostmalle", zegt Frans Marivoet van Emblem Leeft. "Meer bepaald op de grens van Emblem, Broechem en Viersel, aan de Tappelbeek, op zeven kilometer van Lier. We hebben de paal kunnen terugvinden en hebben hem laten opknappen. Samen met de gerestaureerde grafzerken vormt de paal een onderdeel van een nieuwe wandeling door Emblem. Daarmee willen we de belangrijkste herkenningspunten en erfgoedgebouwen van Emblem extra onder de aandacht brengen." (BCOR)