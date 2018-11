Kapster is allergie te slim af en kan weer knippen Kristof De Cnodder

09 november 2018

Nathalie Jonckers (24) uit Oelegem is deze week op zelfstandige basis begonnen als kapster aan huis. Opmerkelijk is dat Nathalie drie jaar geleden de schaar moest opbergen, omdat ze allergisch was geworden aan haarverzorgingsproducten. “Inmiddels ontdekte ik een biologisch gamma en nu lukt het weer”, lacht Nathalie.

Onlangs richtte Nathalie Jonckers haar eigen zaak Hair@yours op, een kappersservice aan huis. Nathalie pikte op deze manier een oude droom op, die ze tijdelijk had moeten opbergen. “Ik was drie jaar actief bij een kapsalon in Hoogstraten, tot ik in 2015 niet meer verder kon”, vertelt Nathalie. “Gaandeweg was ik allergisch geworden voor de shampoos en kleurmiddelen waarmee ik dagelijks in contact kwam. Het begon met een droge huid, in een latere fase barstte het vel op mijn handen gewoon open en nog later kreeg ik uitslag over heel mijn lichaam. Met veel spijt in het hart moest ik toen stoppen als kapster.”

Nathalie ging vervolgens aan de slag als schoenenverkoopster, maar de haarmicrobe liet haar nooit helemaal los. “Na mijn dagtaak in de schoenenwinkel deed ik af en toe nog wel eens het haar van mensen uit mijn omgeving. Ik ging ook op zoek naar andere haarverzorgingsproducten. Intussen heb ik een volledig natuurlijk gamma en daardoor ondervind ik nergens geen last meer van. De evolutie die deze producten de voorbije jaren doormaakten, spelen in mijn voordeel. Daar kan ik alleen maar blij om zijn.”

En dus besloot Nathalie de grote sprong te wagen. “Sinds deze week ben ik terug echt kapster”, glundert de Oelegemse. “Voorlopig is het halftijds, maar ik hoop er ooit een voltijdse bezigheid van te kunnen maken. De start is alvast veelbelovend, want ik heb al behoorlijk veel boekingen. Mijn man en ik zijn deze week in heel Oelegem flyers gaan ronddragen en dat heeft blijkbaar effect. Ook klanten van buiten Oelegem wil ik trouwens graag bedienen. Ik koos er voor om aan huis te gaan knippen, omdat daar een markt voor bestaat. Minder mobiele mensen, maar ook mensen die het erg druk hebben zijn tevreden dat ze hun huis niet uit moeten voor een kapbeurt.”

