Kapelstraat afgesloten op 31 januari ADA

26 januari 2019

De Kapelstraat zal op donderdag 31 januari ter hoogte van de werf worden afgesloten. De aannemer zal dan de bouwkraan plaatsen op eigen terrein, waardoor het onmogelijk is om verkeer te laten passeren in dat gedeelte van de Kapelstraat. Er is een omleiding voorzien via de Kapelstraat richting Massenhovensesteenweg. Als je van Oelegem richting Ranst rijdt, neem je best de Bistweg. Ook voetgangers en fietsers worden tijdens het plaatsen van de kraan niet toegelaten en kunnen de omleiding via de Scholengangeskes volgen. De straat zal vanaf 17 uur vrijgemaakt worden en dan is alle verkeer terug toegelaten. Deze werken zijn onder voorbehoud van de weersomstandigheden.