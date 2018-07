Jongeren nemen frisse duik op 'Emblem Plage' 04 juli 2018

Combineer tropische temperaturen met schoolvakantie en je kan zeker zijn dat het Netekanaal in Emblem vol (jonge) zwemmers zit. Gisteren was dat niet anders. Hoewel het eigenlijk verboden is om in het kanaal te zwemmen, waren er toch weer tientallen jongeren komen opdagen voor een verkoelende duik.





"De politie komt hier af en toe wel eens patrouilleren, maar boetes hebben we ze nog nooit weten uitschrijven", klonk het bij de zwemmende jeugd. "Enkel als je van de brug zou duiken maak je kans om op de bon te vliegen." Afgaande op de weersvoorspellingen zal 'Emblem Plage' nog wel enkele dagen open blijven... (KDC)