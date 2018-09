Jeugdraad houdt verkiezingsdebat 06 september 2018

Naar aanleiding van de nakende gemeenteraadsverkiezingen organiseert de jeugdraad van Ranst op 28 september een debat met de plaatselijke politieke partijen. De geïnviteerde politici (twee per partij) mogen er hun standpunten uit de doeken doen en wordt gevraagd om te antwoorden op vragen die leven bij de bevolking. Wie thema's wil aanbrengen kan de organisatie mailen via verkiezingsdebatranst@hotmail.com. Het debat vindt plaats in zaal Den Boomgaard en begint om 19.30 uur. Jongeren van 25 jaar of jonger worden getrakteerd op een gratis drankje en hamburger. (KDC)