Jarige heemkring Brucheem toont oude films Kristof De Cnodder

12 november 2018

Heemkring Brucheem bestaat exact tien jaar en viert dat op donderdag 22 november met een film- en dia-avond. Thema van die avond is ‘Broechem Feest’.

In 2008 werd de heemkundige kring Brucheem in het leven geroepen. Bedoeling van de leden was en is de geschiedenis van Broechem beter in kaart brengen. Om de tiende verjaardag in de verf te zetten toont men op 22 november vanaf 20 uur allerhande oude films en dia’s van vroegere festiviteiten in het dorp. Verder werd een oude promotiefilm van de lokale brandweer van onder het stof gehaald.

Ook de erfgoedraad van Ranst en de vzw Fotovrienden uit Broechem zitten mee in de organisatie. De toegang voor het evenement – dat plaats vindt in gemeenschapscentrum Den Boomgaard - is gratis.