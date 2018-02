Jaarmarkt strikt Sam Gooris 01 februari 2018

02u33 0

De Broechemse Jaarmarkt bestaat 55 jaar, en omdat het comité dit jubileum niet ongemerkt wil laten voorbijgaan, heeft het heel wat artiesten opgetrommeld om mee te vieren. De eerste naam die de organisatie bekend maakt, is Sam Gooris. "We zijn enorm blij dat we hem naar ons kleine Broechem hebben gekregen, want hij staat dit jaar onder meer op het Schlagerfestival in Hasselt en op Back To The 90's in het Sportpaleis", zegt Tom De Noël van het comité. De kinderrommelmarkt vindt plaats op zaterdag 8 september tussen 13 en 15.30 uur en de jaarmarkt op zondag 9 september. Inschrijven voor beide markten is al mogelijk. De plaatsen zijn beperkt. Info: www.jaarmarktbroechem.be. (ADA)