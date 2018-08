Infovergadering pluimveebedrijf 01 september 2018

Pluimveebedrijf Dennendael, gelegen in de Hogenaardseweg in Oelegem, heeft een actualisatie van zijn vergunning aangevraagd. Volgens de officiële cijfers telt de boerderij momenteel 59.640 legkippen. Volgens de Vlaamse richtlijnen dient men eigenlijk geen milieueffectenrapport (MER) op te maken, maar het bedrijf zelf besliste om dat toch te laten doen. Men zit immers dicht tegen de grens van de MER-verplichting. Wie dat wil, kan tussen 3 september en 3 oktober de aanvraag inkijken bij de gemeentelijke omgevingsdienst. Op 5 september (om 20 uur) is er in zaal De Boomgaard in Broechem ook een infovergadering voorzien. (KDC)