Infoavond over natuurbeheer Vrieselhof 17 februari 2018

De provincie Antwerpen organiseert op dinsdag 27 februari een informatieavond over het toekomstige natuurbeheersplan in provinciaal domein Vrieselhof in Oelegem. Er zal worden toegelicht welke ingrepen er op korte termijn zijn gepland en welke hinder die met zich mee kunnen brengen. Tijdens de infoavond kun je ook vragen stellen. De uiteenzetting vindt plaats in Kasteel Vrieselhof en start om 19.30 uur. Om praktische redenen vragen de organisatoren dat geïnteresseerden zich voor 23 februari aanmelden via vrieselhof@antwerpen.be of op het nummer 03 360 52 00. (KDC)