Inbreker krijgt 18 maanden cel, maar verliest goed humeur niet: “Niettemin, een gelukkig nieuwjaar, mevrouw de rechter” BJS

31 december 2018

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft maandagochtend een goedgeluimde inbreker over de vloer gekregen.

Met een brede glimlach op het gezicht werd Nederlander Yassine E.A. geboeid de zaal binnenbracht. Nadat zijn straf - 18 maanden cel met uitstel - was uitgesproken, richtte de crimineel zich tot de rechter en wenste haar “een gelukkig nieuwjaar”. De magistraat had de gelukwensen niet zien aankomen en wenste de beklaagde dan ook maar een fijn eindejaar.

Yassine EA. stond terecht voor een poging tot inbraak in Emblem bij Ranst. Nadat de man op heterdaad was betrapt, sloeg hij met de auto op de vlucht. Na een achtervolging kon de politie hem inrekenen. In zijn auto werden onder de zetel en in het handschoenenkastje twee stoorzenders gevonden. Die worden door dieven gebruikt om radiosignalen te verstoren.