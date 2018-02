Inbraakverdachten opgepakt op parking E313 08 februari 2018

Zeven mannen van Roemeense origine in een witte bestelwagen zijn dinsdagochtend gearresteerd langs de E313 in Ranst. Dat gebeurde op de parking van tankstation Q8 in de richting van Luik. De witte bestelwagen stond geseind en werd opgepikt door slimme camera's. De Mobiele Eenheid van de lokale politie van Antwerpen liet het voertuig stoppen op de parking om het te inspecteren en de inzittenden te identificeren. De Roemenen zouden in verband gebracht kunnen worden met inbraken in de politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Putte). Er werd ook inbrekersmateriaal in de bestelwagen aangetroffen. De zeven verdachten werden overgedragen aan de de zone Bodukap, wiens recherche het onderzoek heeft overgenomen. (BSB)