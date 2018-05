Honderdste bezoek aan zusterstad 160 INWONERS VIEREN DIT WEEKEND GOUDEN STEDENBAND MET HERBSTEIN KRISTOF DE CNODDER

19 mei 2018

02u50 0 Ranst Het Duitse stadje Herbstein zal dit weekend worden overspoeld door inwoners van Oelegem en groot Ranst. Maar liefst 160 mensen trekken de grens over om vijftig jaar stedenband te vieren. Cis en Maria Van Rompaey waren er al van in het begin bij.

Herbstein is een stad met ongeveer vijfduizend inwoners, in het centrum van Duitsland. Sinds 1958 onderhoudt men er nauwe banden met Oelegem en na de gemeentefusies in ons land met Ranst. "In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werden vanuit Europa internationale stedenbanden gepromoot", vertelt Ransts schepen voor Jumelage Jef Verhaegen (Open Vld). "Zo kwam Oelegem dus in contact met Herbstein. Doorheen de jaren werd de verbroedering soms wel eens minder intensief, maar de laatste tijd hebben we opnieuw een erg actief jumelagecomité."





Dat comité slaagde er in om 160 inwoners van groot Ranst te mobiliseren voor een gouden jubileumfeest op Duitse bodem. Vanochtend om 8.30 uur vertrekken er drie goed gevulde bussen richting Herbstein. Stappen onder andere mee aan boord: twee jeugdploegen van voetbalclub Oelegem SK, de harmonie van Emblem, en een ruime delegatie vanuit de politiek.





Muziekconcert

"Ginder wacht ons een gevarieerd programma", zegt Jan Geudens, die vanuit de gemeentelijke administratie de jubileumtrip coördineert. "De deelnemers aan de reis krijgen bijvoorbeeld een barbecue, een muziekconcert en een rondleiding voorgeschoteld. De U17 en U21 van Oelegem gaan dan weer een verbroederingsmatch spelen. Er is dus voor elk wat wils. In de loop van maandag keren we terug naar huis. Slapen wordt er tussendoor gedaan bij gastgezinnen, in hotels en pensions of in een jeugdherberg. Logistiek is het voor Herbstein een hele operatie om al onze mensen onderdak te bieden, te meer omdat het stadje niet zo groot is."





Wie zeker niet mochten ontbreken tijdens deze reis zijn Cis Van Rompaey en zijn vrouw Maria. Zij zijn er al bij van bij het prille begin van de jumelage. "Wij gaan twee keer per jaar naar Herbstein, dus het is ons honderdste bezoek", zegt het echtpaar. "Net als anders slapen we nu bij ons vast gastgezin. Die mensen zijn echt vrienden geworden. Ook na al die reizen zijn we Herbstein niet beu, want het is een mooi en gezellig stadje. Het is een echt kuuroord ook, met thermale bronnen."





"Het begon destijds met een uitwisseling van kinderen uit Oelegem en Herbstein", herinneren Maria en Cis zich. "Dat viel mee en van het één kwam het ander. Mooi om zien dat de jumelage nog steeds springlevend is. Zo lang we kunnen zullen we naar Herbstein blijven gaan." In november staat trouwens een Duits tegenbezoek aan Ranst gepland.





