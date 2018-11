Honderd jaar oude bomen vertellen hun oorlogsverleden Toon Verheijen

08 november 2018

14u00 0 Ranst Het Regionaal Landschap De Voorkempen zet samen met negen gemeenten en Erfgoed Voorkempen 21 bijzondere bomen in de regio in de kijker die meer dan honderd jaar oud zijn en dus WOI hebben overleefd.

“Ze zijn stille getuigen van de gebeurtenissen tijdens WO I. Oorlogsveteranen zijn dus niet alleen de helden aan het front of in het verzet, maar ook bomen die intussen meer dan 100 jaar oud zijn”, vertelt Maarten Pluym van het RLV. “De bomen zullen ook onderzocht worden op hun gezondheid om ze zo lang mogelijk te kunnen bewaren. Dat gebeurt onder andere door een tomografie. Een tomografie lijkt op een echografie. Door middel van geluidsgolven die door de stam worden gestuurd krijgen we een inzicht op de toestand van de binnenkant van de boom. Elke oorlogsboom krijgt een eigen identiteitskaart dat gekoppeld wordt aan een verhaal van een oorlogsheld uit de streek.”

De verhalen en oorlogsbomen worden voorgesteld op 10 en 11 november in verschillende gemeenten. Op zaterdag is dat om 14 uur aan de Paardenkastanje langs het Jozef Henspad in Zoersel. Op zondag is dat om 11 uur aan het Vrieselhoef in Oelegem, om 11.30 uur aan de treurbeuk in het Gemeentepark in Wuustwezel en om 11 uur aan de lindebomen op het Heuvelplein in Essen.

Concreet staan de bijzondere bomen in :

• Essen: linde op Heuvelplein en een plataan bij Oude pastorie

• Kalmthout: cassenboom in de Cassenboomlaan, een beuk op het domein van Gitok en een treurbeuk aan het Strijboshof

• Kapellen: een beuk in het domein Wolvenbos

• Schilde: een eik langs Antitankgracht en een linde in het Schildehof

• Ranst: een eik langs de Zandhovensesteenweg en twee lindes aan de Rundvoorstraat

• Wijnegem: een linde in Wijnegempark en in de Lindelei

• Wommelgem: een beuk in de Dennenlaan

• Wuustwezel: een beuk aan kerk in Gooreind, de treurbeuk in Gemeentepark en een eik aan de Noordheuvel

• Zoersel: een eik in Kannunik Ullenstraat, een paardekastanje langs Jozef Henspad en een sequoia op domein ZNA Joostens