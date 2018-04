Hobbykok gaat professionele toer op met foodtruck 27 april 2018

02u35 0 Ranst Hobbykok Jeroen Beckers uit Emblem wil voortaan zijn kookkunsten gaan tonen aan een groter publiek. Beckers - die in het dagelijkse leven elektricien is - kocht een foodtruck aan, waarmee hij na zijn uren de catering gaat verzorgen op feestjes en evenementen.

"Ik volg al jaren avondschool koken en het begon te kriebelen om iets meer te gaan doen met de opgedane kennis", vertelt Beckers. "In een restaurant werken zag ik niet zitten omdat dit moeilijk te combineren is met mijn gezinsleven. Bij gelegenheid ergens de catering gaan doen, moet wel kunnen. Ik investeerde 18.000 euro in een foodtruck en zo kan ik met mijn eigen keuken overal naartoe rijden. In april en mei heb ik al aardig wat boekingen. Hopelijk kan ik die lijn verder doortrekken. Mijn specialiteiten zijn barbecue en paella, maar ik ben van alle markten thuis en andere zaken kunnen dus ook." Meer info op www.chefsbbq.be. (KDC)