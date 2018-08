Hobbybrouwer stelt twee nieuwe bieren voor 28 augustus 2018

02u27 0 Ranst Hobbybrouwer Bert Haemels (33) uit Ranst heeft sinds kort twee nieuwe bieren op de markt: de Abrio Gold en Abrio Dark zijn de broertjes van de al langer bestaande Abrio Blond. "Ik brouw momenteel nog in mijn garage, maar die wordt stilaan wat te klein", lacht Bert.

Als kind ging Bert Haemels met zijn familie vaak op vakantie naar Achouffe, in de Ardennen. In dat dorpje wordt het bekende La Chouffe-bier gebrouwen en in de loop der jaren raakte Bert daar alsmaar meer door in de ban.





"Ik dacht: 'Waarom zelf eens geen bier proberen te maken?' In 2014 begon ik te experimenteren en drie jaar later bracht ik de Abrio Blond uit. Recent kwamen daar de Gold en de Dark bij", vertelt Bert, die in het dagelijkse leven in de Antwerpse haven werkt.





"Intussen werd mijn hobby zelfs een bijberoep. Bieren bedenken en stockeren doe ik in mijn garage. Voorlopig lukt dat wel, maar stilaan begint het daar toch aardig vol te staan."





De Abrio-bieren worden gedronken in een stijlvol glas, dat veel weg heeft van een wijnglas. Op dat glas en op het etiket staat een diamant afgebeeld, een verwijzing naar de vele diamantslijperijen die de regio Ranst vroeger rijk was. Abrio is verkrijgbaar in een zestal horecazaken en zeven winkels in de omgeving.(KDC)





Ook online kan er besteld worden via www.thebeershop.be