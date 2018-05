Herstelling N14 19 mei 2018

Op maandag 28 en dinsdag 29 mei zal er gewerkt worden aan de Oostmalsesteenweg (N14) in Emblem. In de buurt van het kruispunt met de Nijlensesteenweg laat de Administratie Wegen en Verkeer een herstelling van het wegdek uitvoeren. Het gaat op zich om een kleine ingreep, maar omdat de rijbaan richting Massenhoven tijdelijk onberijdbaar zal zijn, dreigt er toch aanzienlijke verkeershinder. Er zal met tijdelijke verkeerslichten worden gewerkt om beurtelings verkeer te faciliteren. De N14 staat op de locatie in kwestie al bekend als erg filegevoelig, dus tijdens de werkzaamheden is de plaats zeker te mijden voor wie er niet strikt noodzakelijk moet zijn. (KDC)